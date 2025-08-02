Росія намагається діяти в трьох ключових напрямах у війні, - генерал армії США Кларк

Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

На його думку, нинішні сценарії свідчать про те, що Росія намагається діяти в трьох ключових напрямах.

"Перший – це спроба залякати та зламати моральний дух українського народу через дедалі масованіші й руйнівні удари безпілотників по населених пунктах, а також паралельні атаки на військово-промислову інфраструктуру України. На цьому зараз чітко зосереджена російська кампанія", - сказав генерал.

Він зауважив, що ворог активно нарощує виробництво дронів і розширює свої можливості для ракетних ударів, зокрема коштом ракет, що постачаються з Північної Кореї.

"По-друге, Росія намагається прорвати українську оборону та захопити нові території. У північно-східному регіоні зберігається висока концентрація російських сил поблизу Сум, і ворог продовжує спроби взяти під контроль і заблокувати ключові логістичні вузли, зокрема в районі Покровська", - зазначив Кларк.

Генерал додав, що, за попередніми оцінками, кінцевою метою, ймовірно, залишається захоплення Одеси та всього північного узбережжя Чорного моря, щоб повністю відрізати Україну від міжнародних торговельних маршрутів.

"По-третє, Кремль нарощує свої сили з метою залякування НАТО, розтягування ресурсів Альянсу і відволікання західних союзників на захист країн Балтії та Фінляндії. Паралельно Росія демонструє свій ядерний потенціал, намагаючись стримати подальшу участь Сполучених Штатів та інших західних країн. Це, на мою думку, три головні напрями, в яких наразі рухається Росія", - підсумував він.