Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, — Зеленський

Про це йдеться у заяві президента України за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Він відзначив, обговорили зокрема і співпрацю в енергетиці.

За словами Володимира Зеленського, Норвегія робить один з основних внесків у гарантування енергетичної безпеки України.

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими – завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя людей і нормальні умови життя в наших містах, наших громадах", - наголосив президент України.

Він уточнив, що минулої зими щонайменше мільйон українських сімей були з теплом завдяки співпраці України з Норвегією.

"Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії", - додав Зеленський.