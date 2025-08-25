Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, — Зеленський

Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, — Зеленський

Дар'я Тарасова
25 серпня, 2025 понедiлок
15:01
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що під ударами Росії перебуває не лише генерація електрики, генерація тепла, але й видобуток природного газу

Зміст

Про це йдеться у заяві президента України за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Він відзначив, обговорили зокрема і співпрацю в енергетиці.

За словами Володимира Зеленського, Норвегія робить один з основних внесків у гарантування енергетичної безпеки України.

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими – завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя людей і нормальні умови життя в наших містах, наших громадах", - наголосив президент України.

Він уточнив, що минулої зими щонайменше мільйон українських сімей були з теплом завдяки співпраці України з Норвегією.

"Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії", - додав Зеленський.

  • Премʼєр Норвегії прибув до Києва. Він заявив, що запропонує парламенту виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році.
