"Росія не має сил для відкриття ще одного фронту": експерт Жмайло про загрози спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025"
Під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" не очікується якихось великих наземних провокацій у бік кордону з Україною
Таку думку в етері Еспресо висловив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
"Росіяни дійсно марять другим наступом на Київ. Це у них ідея-фікс, яка нікуди не зникала. Кількість особового складу, яка буде залучена до навчань “Захід-2025” за офіційними даними має складати понад 13 тис. військовослужбовців. Литовські спецслужби повідомляють, що чисельність може бути збільшена до 30 тис. військовиків", - пояснив Жмайло.
Експерт наголосив, що сьогодні росіяни концентрують найбільші сили та засоби на Покровському напрямку з метою стратегічного прориву.
"Я маю великі сумніви, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" будуть якісь великі наземні провокації у бік кордону з Україною. Оскільки, ми досить добре укріпили й окопались на білорусько-українському кордоні. Росія фактично сьогодні не витягує відкривати нові ділянки напрямку. Провалився їхній Сумський наступ, а на Харківщині їм не вдалось розширити фронт. Тобто, зараз концентруються на Покровсько-Мирноградському у напрямку, а також Добропільському з метоюстратегічного прориву. Саме на цих напрямках вони накопичують найбільше сил та засобів. Звісно, що можуть бути провокації у вигляді дронів", - додав він.
- Раніше начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов попередив, що від 12 вересня, коли у Білорусі стартують масштабні військові навчання "Захід-2025", слід очікувати потужного інформаційного тиску.
- У ніч проти 12 вересня Польща закриє кордони з Білоруссю на тлі початку спільних військових навчань Мінська й Росії "Захід-2025"
