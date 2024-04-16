Росія перекинула в Маріуполь велику кількість військових, - "Атеш"
Партизани "Атеш" фіксують прибуття великої кількості російських військовослужбовців у Маріуполь
Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у Telegram.
"Наші агенти ведуть спостереження за військовою технікою у місті (прим. - Маріуполь). Повідомляється, що останніми днями прибуло безліч автобусів із військовими номерами та людьми у формі. Очевидно, це нова партія військових, які мають поповнити чинні окупаційні підрозділи лінії фронту. Російські підрозділи потребують постійного заміщення людського ресурсу через значні втрати в боях", - пише "Атеш".
Партизани також поділились інформацією, що 13 квітня смертельне отруєння отримали 3 окупанти.
"Вони розташовувалися біля одного з колишніх промислових об'єктів. Причини отруєння окупантів ще встановлюються", - додали в "Атеш".
- У травні російські загарбники розпочнуть мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі.
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