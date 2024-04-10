Росія розпочинає мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко
У травні російські загарбники розпочнуть мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"3 квітня воєнкомат Маріуполя та району (прим. - окупаційний) витребував в окупаційної адміністрації всі дані про підприємства в Маріуполі для проведення мобілізаційних заходів", - розповів Андрющенко.
Підприємства повинні подати інформацію до 15 квітня. Мобілізація розпочнеться вже у травні.
"Зараз всі адміністрації (районні) панічно збирають інформацію", - додав радник міського голови.
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