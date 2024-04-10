Росія розпочинає мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"3 квітня воєнкомат Маріуполя та району (прим. - окупаційний) витребував в окупаційної адміністрації всі дані про підприємства в Маріуполі для проведення мобілізаційних заходів", - розповів Андрющенко.

Підприємства повинні подати інформацію до 15 квітня. Мобілізація розпочнеться вже у травні.

"Зараз всі адміністрації (районні) панічно збирають інформацію", - додав радник міського голови.