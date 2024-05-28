Росія повністю переводить економіку на військові рейки, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець повідомив, що Російська Федерація переводить свою економіку на військові рейки, що підтверджує наміри окупантів вести війну на виснаження
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"За різними оцінками, Росія може вести бойові дії високої інтенсивності в межах двох років. Це за умови, якщо вони матимуть запас озброєння близький до поточного. Втім, це стосується різних категорій озброєння. Оскільки, зараз в Росії значно знизилась кількість танків, їм потрібно нарощувати темпи виробництва боєприпасів, але виготовлення ракет збільшилось", - пояснив Згурець.
Аналітик зауважив, що можливості ВПК та економіки суттєво впливатимуть на хід бойових дій
"Росія повністю переводить економіку на військові рейки. Відповідно це призведе до того, що це збільшить темпи виготовлення озброєння у РФ. Саме тому зараз ми маємо перегони озброєнь РФ, США, європейських країн та України. Від темпів виготовлення зброї в наших партнерів та Україні безпосередньо буде залежати хід бойових дій. Дуже сподіваюсь, що це розуміють наші союзники. Зокрема, в питання виготовленні боєприпасів. Ми увійшли в формат війни на виснаження, де потужності ВПК та економіки відіграватимуть ключову роль на полі бою", - додав він.
- 12 травня Сергій Шойгу пішов з посади керівника міністерства оборони Росії.
- 13 травня у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що очільник Кремля Володимир Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії, перевівши Шойгу на посаду секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева, з метою підготовки до затяжної війни в Україні та майбутньої конфронтації з НАТО
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