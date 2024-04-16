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Росія проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" українських ухилянтів, - ГУР

16 квітня, 2024 вiвторок
12:32
Війна з Росією фейк

Росіяни запустили інформаційну операцію проти України з "героїзації" ухилянтів, щоб розколоти українське суспільство та зірвати мобілізацію

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди, а у коментарях ведуться дискусії, які тільки просувають їх у тренди.
 
Крім того, для подібного контенту одночасно були створені так звані народні пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж - вихваляння ухилянтів.
 
У ГУР наголошують, що синхронність появи численних пісень та відео, що героїзують чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.

"Вказана ІПСО - класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Мета таких дій ворога - зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння. Пропаганда кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи", - пояснюють в українській розвідці.  
 
Там закликали українців критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України.

  • Нещодавно російська пропаганда також запустила дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
мобілізація
пропаганда
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