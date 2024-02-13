Росія запустила ІПСО про втрати Сил оборони України під Селидовим

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Увага! Російська дезінформація! Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО. Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку", - написав бригадний генерал.

За словами Тарнавського, лише за добу 12 лютого росіяни втратили на Таврійському напрямку 645 осіб, а за попередній тиждень - майже 3 тис.

У вівторок, 13 лютого, приблизно о 10:40 терористи обстріляли Покровський район Донеччини з РСЗВ "Ураган". Росіяни вдарили про смт Цукурине.

"Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Переможемо!", - пише Олександр Тарнавський.