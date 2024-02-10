РФ намагається встановити контроль над логістикою на півночі Авдіївки, - Тарнавський

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі", - йдеться у повідомленні.

Натомість, за словами командувача, українські бійці дають відсіч противнику та продовжує нищити техніку та особовий склад ворога. ЗСУ посилюють рубіж блокування та виставляють додаткові вогневі позиції. Логістичне постачання продовжує здійснюватися.

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Загальні ворожі втрати на Авдіївському напрямку минулої доби склали: 361 російських загарбників та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БПЛА, зокрема це два танки, одна бойова бронемашина, дна артсистема, шість автомобілів і три одиниці спеціальної техніки.