РФ намагається встановити контроль над логістикою на півночі Авдіївки, - Тарнавський
Російська терористична армія зосередилась над тим, щоб встановити повний контроль над логістичними шляхами на півночі Авдіївки на Донеччині
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
"В операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі", - йдеться у повідомленні.
Натомість, за словами командувача, українські бійці дають відсіч противнику та продовжує нищити техніку та особовий склад ворога. ЗСУ посилюють рубіж блокування та виставляють додаткові вогневі позиції. Логістичне постачання продовжує здійснюватися.
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Загальні ворожі втрати на Авдіївському напрямку минулої доби склали: 361 російських загарбників та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БПЛА, зокрема це два танки, одна бойова бронемашина, дна артсистема, шість автомобілів і три одиниці спеціальної техніки.
- Британська розвідка вважає, що Авдіївка залишається основним напрямом для Росії. Окупанти не полишають спроб захопити місто та продовжують атаки у південно-східній частині населеного пункту.
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