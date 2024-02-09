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Фактично повторюється Бахмутський сценарій: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці

9 лютого, 2024 п'ятниця
15:09
Війна з Росією Карта Авдіївка 8.02.2024

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що навколо Авдіївки окупанти намагаються здійснити флангові охоплення позицій ЗСУ, аби заблокувати ротацію українських захисників, підвіз БК та евакуацію поранених

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація загострилася, відбуваються бої у житловій забудові Авдіївки. Окупанти мають можливості вийти в тил українського угруповання. Наразі бої тривають у районі вулиць Соборної та Чернишевського, які розташовані у житловій забудові міста. Основні загрози перед українськими захисниками – можливість флангового удару по укріпрайону "Зеніт". Варто зазначити, що цей укріпрайон готувався з 2014 року, а окупанти намагалися його безуспішно штурмувати протягом 10 років. Тактичний маневр ворога полягав у тому, що російський підрозділ спецпризначення використав дренажну трубу протяжністю приблизно до 2 км, щоб зайти в оперативний тил українського угруповання та створити загрозу як флангових ударів, так і оперативного оточення окремих підрозділів ЗСУ", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

За його словами, підготовчі інженерні роботи противником велися не один місяць, а це і зварювальні, і бурові роботи, також облаштування схованок БК та спорядження.

Карта бойових дій Авдіївка 08.02.24

"У підсумку маємо те, що скориставшись цим маневром ворог вийшов в тил українського угруповання, закріпився у міській забудові. Українські захисники змушені акумулювати свої оперативні резерви, аби локалізувати прорив окупантів. Противник нам нав'язав вуличні бої, які є боями високої інтенсивності. Виявилося, що загарбник може враховувати помилки своїх попередніх операцій, мовиться про Маріуполь, коли російські війська в лоб штурмували Азовсталь та завод ім.Ілліча. Напевне основний розрахунок був, що окупанти будуть штурмувати Коксохім, але відбуваються протилежні речі - фангові охоплення позицій ЗСУ. З одного флангу вони обходять Степове, Бердичі з виходом на Ласточкине, це так звана дорога життя. А з іншого флангу – Індустріальний проспект, це можливість блокади ротації ЗСУ, підвезення БК та евакуація поранених", - пояснив військовий експерт.

На його думку, фактично повторюється Бахмутський сценарій, який почався з встановлення окупантами контролю над локаціями ЗСУ, а саме дорогами на Часів Яр та іншими. Ми мали фактичне сточування оперативних резервів ЗСУ, які були необхідні для українського контрнаступу.

"Ситуація, на жаль, повторюється. Відстань від передових позицій противника до "дороги життя" за різними оцінками 900 м -1 км. Ситуація важка, але не критична, як намагаються малювати, і потребує непростих рішень. Скоріш за все буде стояти питання можливості відведення ЗСУ з району Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Якщо буде рішення щодо утримання Авдіївки, то знову таки це свідчитиме про прийняття політичного, а не військового рішення щодо подальшого характеру боїв в районі Авдіївки", - резюмував Снєгирьов.

  • 8 лютого у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 17 атак у районі населеного пункту Авдіївка та ще 5 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області.
  • 9 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку
Теги:
Україна
Маріуполь
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Бахмут
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