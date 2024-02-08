Протягом доби українські захисники відбили 33 ворожі атаки, а на фронті відбулось 52 бойових зіткнення, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 8 лютого.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 13 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Стариця Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог без успіху намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 17 атак у районі населеного пункту Авдіївка та ще 5 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Очеретине, Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 11 разів намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку західніше Вербового Запорізької області, де ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новодарівка, Оріхів Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 марну спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося місто Херсон та населені пункти Берислав, Інгулець Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Червоний Маяк Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.