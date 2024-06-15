Росія пускає близько 3500 КАБів на місяць по цивільній інфраструктурі, - Зеленський
Російській окупаційна армія застосовує на місяць 3200-3500 керованих авіабомб. Вони атакують цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей боятися
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.
"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів, це guided aerial bombs, виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі", - заявив лідер України.
За його словами, ворог намагається змусити українців боятися, щоб "люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста".
"І це є головна ціль. Так само як робив Гітлер, - "коврове" бомбардування - все те саме, як одна методичка", - додав Зеленський.
- Напередодні Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про припинення війни, назвавши її черговим ультиматумом.
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