Росія пускає близько 3500 КАБів на місяць по цивільній інфраструктурі, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів, це guided aerial bombs, виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі", - заявив лідер України.

За його словами, ворог намагається змусити українців боятися, щоб "люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста".

"І це є головна ціль. Так само як робив Гітлер, - "коврове" бомбардування - все те саме, як одна методичка", - додав Зеленський.