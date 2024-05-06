Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Росія рухається до проведення трибуналу над політичними керівництвом України": російські фейки за 6 травня

"Росія рухається до проведення трибуналу над політичними керівництвом України": російські фейки за 6 травня

6 травня, 2024 понедiлок
21:07
Війна з Росією фейк
Зміст

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російська пропаганда запустила 6 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 травня російська пропаганда запустила 2 фейки.

Фейк: Так званий посол за особливими дорученнями МЗС РФ Р. Мірошник заявив: "Росія планомірно рухається до проведення трибуналу над політичним керівництвом України". 

Спростування: Ця заява ніщо інше, як намагання створити альтернативну реальність, де правда на боці Росії. Однак такий популізм сприймається серйозно лише зомбованим населенням РФ. Так званому послу варто згадати, на кого саме Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. 

Фейк: У службі зовнішньої розвідки РФ заявили: "США активізували зусилля щодо пошуку альтернативи Зеленському на посаді Президента України". 

Спростування: Ця заява є частиною російської ІПСО "Майдан-3", у рамках якої РФ намагається переконати українців та західне суспільно у нелегітимності Президента України Володимира Зеленського. Найближчим часом з уст російської влади такі заяви лунатимуть дедалі частіше.

  • 6 травня повідомлялось, що російські пропагандисти з посиланням на службу зовнішньої розвідки РФ заявили, що США нібито шукають заміну президентові України Володимиру Зеленському.
Теги:
Україна
Росія
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Фейк, Росія
1 травня, 2024 середа
"3-тя штурмова бригада відмовила Сирському зупинити прорив фронту під Очеретиним": росфейки за 1 травня
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Автор Антін Борковський
5 травня, 2024 неділя
США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза
F-16
4 травня, 2024 субота
Авіаексперт Храпчинський пояснив, як українці зрозуміють, що F-16 вже в Україні
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.28
    Купівля 39.28
    Продаж 39.8
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
6 травня
21:46
US Department of Defense
Коли Нідерланди постачатимуть Україні F-16: заява міністерки оборони Оллонґрен
21:08
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон вітає зобов'язання Китаю утримуватися від продажу Росії зброї
20:45
Кримський міст
Росія припинила використовувати Кримський міст для забезпечення військ, - The Independent
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пентагон уклав з компанією SARA контракт щодо модернізації керованих авіабомб JDAM для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:17
інвалідний візок
Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю через війну: що потрібно зробити
20:02
Оновлено
Дніпро-1 - Кривбас
УПЛ: "Дніпро-1" переміг "Кривбас", "Верес" переміг в битві аутсайдерів: результати 27-го туру
20:02
Володимир Зеленський
Робимо максимум, аби дати більше зброї ЗСУ, – Зеленський на Ставці
20:02
OPINION
Владислав Фарапонов
Чому Мішель Обама не балотуватиметься у 2024 від демократів замість Байдена
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 803-го дня війни: біля Євпаторії уразили швидкісний російський катер, СБУ викрила агентів ФСБ
19:58
Укрнафта
Укрнафта та АРМА просять дозвіл у Антимонопольного комітету, щоб розпочати управління активами групи "Татнєфть"
19:53
ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 22 ворожі атаки на Авдіївському напрямку та знищили ракету Х-59
19:46
обстріл Сумщини
РФ обстріляла селище на Сумщині: серед поранених двоє дітей
19:46
Президент вручив державні нагороди з нагоди Дня піхоти
Зеленський нагородив воїнів-піхотинців
19:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський на Великдень
Оголошення Росією у розшук Зеленського є частиною плану для нового наступу, - політолог Чаленко
19:31
відключення електроенергії
Втратили понад 8 ГВт генерації: Галущенко розповів єврокомісарці про енергетичні потреби України
19:22
Оновлено
Томаш Шмідт
Польща почала провадження у справі судді, який попросив захисту в Білорусі, за статтею про роботу на іноземну розвідку
19:06
F-16
РФ заявила, що сприйматиме F-16 в Україні як носії ядерної зброї незалежно від модифікації
19:01
Аналітика
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Вибори в Європарламент. Наскільки зросте кількість агентів Кремля серед законодавців ЄС
18:59
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
МЗС Чехії викликало посла Росії через кібератаки
18:55
Бердянськ
Росіяни "націоналізують" земельні ділянки в окупованому Бердянську
18:45
Польща продовжить абонплату для 20 тис. терміналів Starlink, які дала Україні
18:25
Естонія
Естонія оголосила московський патріархат інститутом, що підтримує агресію РФ
18:25
Костянтинівка
Росія скинула плануючу авіабомбу на Костянтинівку на Донеччині: поранені четверо цивільних
18:21
Президент України Володимир Зеленський
Росіяни розганяють фейк про пошук заміни Зеленському в Україні: у ГУР пояснили, для чого
18:13
Дональд Трамп
Суддя пригрозив Трампу ув’язненням за чергове порушення наказу у справі про підкуп порнозірки
18:01
OPINION
Віталій Портников
Ми і перемирʼя
17:58
медичний канабіс
МОЗ розробило чіткий перелік хвороб і станів, за яких можна призначати ліки на основі канабісу
17:40
Парад ганьби
Білорусь, Гвінея-Бісау та інші: 9 травня до Путіна на парад прибудуть лідери 8 країн
17:38
окупанти
Партизани фіксують збільшення мобілізаційних пунктів у Сімферополі й містах на ТОТ Херсонської та Запорізької областей
17:34
На фото: Еден Голан - представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024
Представниця Ізраїлю на Євробаченні Еден Голан заявила, що стикалася з антисемітизмом, коли жила в Росії
17:31
Ексклюзив
Швейцарія
Саміт миру: якщо країни не дійдуть спільної позиції, то буде ще одна зустріч перед обговоренням з РФ, - дипломат Левченко
17:22
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Лише Китай на цьому етапі війни може вплинути на Путіна, - дипломат Войтко
17:21
американські системи ППО Patriot
Ракети для Patriot від союзників вже прибули в Україну, - міністр оборони Іспанії Роблес
17:19
МЗС РФ
РФ пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії
17:08
На фото: художник Пол Тревілліон
У Великій Британії художник виставив на аукціон портрет Черчилля, підписаний експремʼєр-міністром
16:59
Українські розробники створили для органів держбезпеки платформу на основі ШІ
16:59
солдати РФ
Росіяни заохочують випускників з ТОТ до навчання у військовому інституті в РФ, - Спротив
16:46
Андрій Юсов
"Вживаються необхідні кроки": ГУР про скупчення військ РФ на північному напрямку
16:32
путін
Україна заявила, що не визнає Путіна легітимним президентом РФ, і закликала світ зробити те саме
16:27
санкції проти росії
У Єврокомісії сказали, коли Україна та РФ можуть відновити переговори про продовження транзиту російського газу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV