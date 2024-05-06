"Росія рухається до проведення трибуналу над політичними керівництвом України": російські фейки за 6 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російська пропаганда запустила 6 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 травня російська пропаганда запустила 2 фейки.
Фейк: Так званий посол за особливими дорученнями МЗС РФ Р. Мірошник заявив: "Росія планомірно рухається до проведення трибуналу над політичним керівництвом України".
Спростування: Ця заява ніщо інше, як намагання створити альтернативну реальність, де правда на боці Росії. Однак такий популізм сприймається серйозно лише зомбованим населенням РФ. Так званому послу варто згадати, на кого саме Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт.
Фейк: У службі зовнішньої розвідки РФ заявили: "США активізували зусилля щодо пошуку альтернативи Зеленському на посаді Президента України".
Спростування: Ця заява є частиною російської ІПСО "Майдан-3", у рамках якої РФ намагається переконати українців та західне суспільно у нелегітимності Президента України Володимира Зеленського. Найближчим часом з уст російської влади такі заяви лунатимуть дедалі частіше.
- 6 травня повідомлялось, що російські пропагандисти з посиланням на службу зовнішньої розвідки РФ заявили, що США нібито шукають заміну президентові України Володимиру Зеленському.
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