Росія спробує використати для розколу України питання часткового закриття неба Заходом, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

Він відповів на питання, де європейці почнуть збивати дрони.

"Ви знаєте, тут є різні варіанти. І кожний з цих варіантів складний. Європейці можуть почати відгороджуватися від дронів на кордоні із нами. Є інший варіант, який теж проробляється, що частина території України також може стати спільною зоною безпеки. І ви бачили ці аналітичні матеріали, які говорили про те, як має це виглядати. Можливо, це західні області України можуть бути обійняті такою спільною системою безпеки. Можливо, мова може йти про більшу територію України там аж до Києва", - сказав журналіст.

Публіцист зауважив, що в будь-якому разі, мова про східні і південні області України не йде.

"І, звичайно, якщо буде ухвалено таке рішення, що так - європейські країни готові створити спільну з Україною систему контролю дронів і збивати за допомогою власних систем протиповітряної оборони дрони і ракети РФ в повітряному просторі України. Разом із цим це буде повітряний простір західної, можливо, північної України, а не східної і південної. І, звичайно, російська пропаганда обов'язково це використає. І не тільки російська пропаганда. "Бачите, що ви їм взагалі абсолютно не потрібні. Вони чітко розділили Україну на свою і чужу. І їм не потрібні ні Харків, ні Дніпро, ані Одеса, умовно кажучи, а от вони тільки от цю частину України хочуть захистити", - вважає Портников.

На його думку, це дуже небезпечний в політичному плані момент.

"Нам потрібно вже зараз це проговорювати. Тому що якщо ми хочемо спільну зону протиповітряної оборони хоча б для західних областей України і східних воєводств Польщі, якщо ми розглядаємо можливості, що буде така спільна схема протиповітряної оборони запроваджуватися. Тоді ми маємо сказати важливу річ, що ця система має бути випрацювана в майбутньому, і що ці системи протиповітряної оборони, які є зараз в західних і центральних областях України наші, мають бути переведені на схід і південь, щоб більш ефективно захищати цю територію. Що у нас не вистачає зараз достатніх засобів протиповітряної оборони для того, щоб ефективно захистити всю територію країни, і якщо хоча б частину нашої території, краще половину захищали за допомогою західних систем протиповітряної оборони, це покращить оборону півдня і сходу", - сказав він.

Публіцист додав, що про це потрібно говорити вже сьогодні.

"От в чому питання. Тому що завтра може виявитися, що це рішення буде використано для розколу України, для розколу українського суспільства, буде використано Росією для гібридної війни проти нашої країни", - підсумував Портников.