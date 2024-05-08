Росія спрямувала понад 70 повітряних цілей на 7 регіонів України, - Зеленський

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська армія запустила понад 50 ракет і 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

За словами президента, всі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.