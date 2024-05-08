Росія спрямувала понад 70 повітряних цілей на 7 регіонів України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ 8 травня та заявив, що ворог запустив щонайменше 70 повітряних цілей
Про це повідомив Володимир Зеленський.
"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська армія запустила понад 50 ракет і 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.
За словами президента, всі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.
- Російський ворог у ніч проти 8 травня атакував територію України ударними БПЛА типу Shahed і ракетами. Більше про атаку читайте тут!
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