Росія вчинила 137 тис. воєнних злочинів, - Зеленський

Про це він повідомив на міжнародній конференції високого рівня "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу, і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на цей момент. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України й українців. І це означає, що вироків має бути не менше", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що справедливість має сприйматися у світі всюди однаково.

"Кожен народ усвідомлює, якою є ціна справедливості. У кожній державі, яка по справжньому поважає життя людини та міжнародне право, просто не може не бути справедливості. Я підкреслю, у кожній державі, незалежно від того, як прописано її національне законодавство, які міжнародні договори нею ратифіковані та чи набув чинності на території тієї чи іншої держави Римський статут", - акцентував він.