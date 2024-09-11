Росія вчинила 137 тис. воєнних злочинів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення в Україну скоїли 137 тис. воєнних злочинів, а вироків стосовно них має бути не менше
Про це він повідомив на міжнародній конференції високого рівня "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", передає Укрінформ.
"Станом на сьогодні є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу, і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на цей момент. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України й українців. І це означає, що вироків має бути не менше", - заявив президент.
Зеленський наголосив, що справедливість має сприйматися у світі всюди однаково.
"Кожен народ усвідомлює, якою є ціна справедливості. У кожній державі, яка по справжньому поважає життя людини та міжнародне право, просто не може не бути справедливості. Я підкреслю, у кожній державі, незалежно від того, як прописано її національне законодавство, які міжнародні договори нею ратифіковані та чи набув чинності на території тієї чи іншої держави Римський статут", - акцентував він.
- Станом на 19 квітня, в Україні правоохоронці розслідували близько 3,8 тис. воєнних злочинів Російської Федерації проти українських дітей.
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