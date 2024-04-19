Україна розслідує 3,8 тис. злочинів російських військових проти дітей, - Лубінець

Про це повідомив на презентації аналітичної записки "Річниця ордерів на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей: що це дало і що буде далі?" уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

Він акцентував, що процедура розслідування проваджень за фактами вчинення російськими військовими злочинів проти дітей триває.

"На сьогодні правоохоронні органи України розслідують близько 3800 кримінальних проваджень за фактом вчинення російськими військовими воєнних злочинів проти українських дітей. Ця процедура триває. Ми переконані, що кількість злочинів зростатиме, як і кількість офіційних кримінальних проваджень. Триває процес ідентифікації злочинців, збору доказової бази та притягнення винних до відповідальності на національному рівні. Водночас Офіс генпрокурора тісно співпрацює з МКС", - розповів Лубінець.

Також омбудсмен зазначив, що в межах роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей держава докладає чимало зусиль, аби зафіксувати злочини РФ і повернути дітей додому.

Уповноважений нагадав, фігуранти справи про незаконну депортацію українських дітей щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт - російський президент Володимир Путін і дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова - ще не покарані за скоєні злочини та затримують процес повернення фактично викрадених дітей з України.

"І все це - на тлі того, що, за нашими даними, досі продовжують складатися списки українських дітей на депортацію. Очевидно, що за таких обставин... нам треба шукати нові підходи, підключати нові інструментарії. І насамперед ми сподіваємося на те, що саме міжнародна спільнота нам у цьому допомагатиме", - сказав Лубінець.

Водночас омбудсмен додав, що в незаконній депортації дітей на територію РФ брали й продовжують брати участь представники влади країни-агресора.

"Чи бачимо ми наступні ордери (на арешт, - ред.)? Чи можемо ми припускати, що лише дві особи, які зараз мають ці ордери на арешт із боку МКС, особисто скоювали ці злочини? Напевно, що ні. Де наступні кроки? Де наступні ордери на арешт? Де наступні відкриття кримінальних проваджень? Ми дуже не хочемо, щоб ці питання залишалися риторичними", - підкреслив він.