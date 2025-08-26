Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у центрі Херсона: дві жінки постраждали
У вівторок ввечері, 26 серпня, російські війська завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у центрі Херсона, внаслідок чого дві жінки отримали поранення
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько у facebook.
"Близько 19:00 російські окупанти атакували ударним дроном багатоповерхівку в Центральному районі Херсона. Внаслідок удару пошкоджено декілька квартир, вибито вікна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі відомо про двох постраждалих жінок, які перебували у своїх квартирах в момент удару. Їх госпіталізували з контузіями та уламковими пораненнями у середньому та важкому станах.
Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків атаки. Спеціалісти займаються закриттям пошкоджених вікон у багатоквартирному будинку.
- Уранці 9 серпня в селищі Інженерне під Херсоном російський дрон влучив в автобус. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 16 дістали поранення.
