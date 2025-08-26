Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у центрі Херсона: дві жінки постраждали

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько у facebook.

"Близько 19:00 російські окупанти атакували ударним дроном багатоповерхівку в Центральному районі Херсона. Внаслідок удару пошкоджено декілька квартир, вибито вікна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо про двох постраждалих жінок, які перебували у своїх квартирах в момент удару. Їх госпіталізували з контузіями та уламковими пораненнями у середньому та важкому станах.

Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків атаки. Спеціалісти займаються закриттям пошкоджених вікон у багатоквартирному будинку.