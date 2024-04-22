Росія вдарила по телевежі у Харкові: є перебої із сигналом ТБ
22 квітня російська армія завдала удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Після цього в регіоні почалися перебої із сигналом цифрового телебачення
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення", - написав він.
За його словами, під час тривоги співробітники об'єкта перебували в укритті, тому людських жертв немає.
Раніше, о 16:37, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові лунають вибухи. Він також додав, що окупанти цілили по інфраструктурному обʼєкту.
- Російський ворог увечері неділі, 21 квітня, завдали удару по околицях Харкова. Унаслідок цього є щонайменше одна постраждала людина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.6 Купівля 39.6Продаж 40.1
- EUR Купівля 42.27Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе