Росія вдарила по телевежі у Харкові: є перебої із сигналом ТБ

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення", - написав він.

За його словами, під час тривоги співробітники об'єкта перебували в укритті, тому людських жертв немає.

Раніше, о 16:37, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові лунають вибухи. Він також додав, що окупанти цілили по інфраструктурному обʼєкту.

Фото: Євген Хаустов

Російський ворог увечері неділі, 21 квітня, завдали удару по околицях Харкова. Унаслідок цього є щонайменше одна постраждала людина.



