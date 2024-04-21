Росія ударила по околицях Харкова: є постраждалий
Російський ворог увечері неділі, 21 квітня, завдали удару по околицях Харкова. Унаслідок цього є щонайменше одна постраждала людина
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", - йдеться у повідомленні.
Уже пізніше Терехов уточнив, що через обстріл РФ постраждала цивільна людина. Стан середньої важкості - є поранення ніг від уламків.
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждалим виявився 19-річний цивільний. Він наразі перебуває у лікарні.
Зауважимо, що напередодні Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку на Харківщині.
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