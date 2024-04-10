Росія вдарила по Одеському району балістикою, серед загиблих - 10-річна дівчинка
Ввечері середи, 10 квітня, російські терористи обстріляли Одеський район балістикою
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
У період з 18:00 до 18:30 Одещина була під ударами балістичних ракет, попередньо - "Іскандер-М".
"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе", - написав Кіпер.
В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.
На місці працюють всі відповідні служби.
- Уранці середи, 10 квітня, у день визволення Одеси від фашистських загарбників, російські війська спрямували ракети на Одеську область. Балістикою окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури, унаслідок чого постраждали працівники Одеської залізниці.
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