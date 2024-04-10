Росія вдарила по Одеському району балістикою, серед загиблих - 10-річна дівчинка

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У період з 18:00 до 18:30 Одещина була під ударами балістичних ракет, попередньо - "Іскандер-М".

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе", - написав Кіпер.

В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.

На місці працюють всі відповідні служби.