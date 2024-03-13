Росія використовує строковиків для захисту свого кордону з Україною, - ISW
РФ використовує солдатів строкової служби для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
"Росія використовує солдатів строкової служби для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень", - йдеться у повідомленні.
Військові аналітики ISW вважають, що це, ймовірно, пов’язано з небажанням Росії перекидати сили далі від лінії фронту в інші місця в Україні .
- Уранці вівторка, 12 березня, бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
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