Росія використовує строковиків для захисту свого кордону з Україною, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія використовує солдатів строкової служби для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень", - йдеться у повідомленні.

Військові аналітики ISW вважають, що це, ймовірно, пов’язано з небажанням Росії перекидати сили далі від лінії фронту в інші місця в Україні .