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Війна з Росією: хроніка
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Росія використовує строковиків для захисту свого кордону з Україною, - ISW

13 березня, 2024 середа
05:27
Війна з Росією російські війська окупанти

РФ використовує солдатів строкової служби для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія використовує солдатів строкової служби для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень", - йдеться у повідомленні.

Військові аналітики ISW вважають, що це, ймовірно, пов’язано з небажанням Росії перекидати сили далі від лінії фронту в інші місця в Україні .

  • Уранці вівторка, 12 березня, бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
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