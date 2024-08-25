Росія випустила по Україні два "іскандери", шість ракет Х-59/Х-69 та дев'ять БПЛА: як відпрацювала ППО
Уночі неділі, 25 серпня, російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники, крилаті та балістичну ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити вісім БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
У ніч на 25 серпня 2024 року противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.
За словами Олещука, ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.
Також окупанти атакували 9 ударними безпілотниками типу Shahed із мису Чауда – Крим.
"Вісім "шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області", - звітував командувач Повітряних сил.
- З початку доби суботи, 24 серпня, на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку.
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