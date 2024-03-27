Росія вночі пошкодила "шахедом" освітній заклад в Ізюмі: постраждав охоронець

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що це сталося близько 3 ночі. Ворог атакував місто ударними безпілотниками типу Shahed.

Унаслідок атаки РФ пошкоджена будівля закладу освіти та приватний будинок. Крім цього поранення отримав 62-річний охоронець. Синєгубов уточнив, що обійшлося без госпіталізації.