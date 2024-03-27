Росія вночі пошкодила "шахедом" освітній заклад в Ізюмі: постраждав охоронець
У ніч проти 27 березня російський ворог запустив ударні БПЛА по Харківській області. Унаслідок цього в Ізюмі пошкоджено заклад освіти, є постраждалий
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що це сталося близько 3 ночі. Ворог атакував місто ударними безпілотниками типу Shahed.
Унаслідок атаки РФ пошкоджена будівля закладу освіти та приватний будинок. Крім цього поранення отримав 62-річний охоронець. Синєгубов уточнив, що обійшлося без госпіталізації.
- Через зростання кількості обстрілів влада розглядає можливість запровадження примусової евакуації родин із дітьми ще з кількох районів Харківської області.
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