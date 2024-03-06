Росія вночі вдарила чотирма ракетами по Покровську: постраждала людина, є руйнування
У ніч проти 6 березня російські окупанти намагалися атакувати місто Покровськ Донецької області. Унаслідок цього постраждала людина, є руйнування
Про це пише очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що російська армія застосувала 4 ракети С-300 близько першої ночі.
Унаслідок удару легкі поранення отримала одна цивільна людина. Також пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки й 3 адмінбудівлі.
"Цей удар - чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць", - додали в Донецькій ОВА.
- Ввечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили по Україні декілька груп "шахедів" з різних напрямків. Більше про атаку читайте тут!
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