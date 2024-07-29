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Росія втратила на війні в Україні вже 576 тис. військових
Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували на фронті вже 576 тисяч військових російської окупаційної армії
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Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 576 000 (+1310) осіб,
- танків ‒ 8356 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 103 (+8) од,
- артилерійських систем – 16 010 (+74) од,
- РСЗВ – 1129 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 805 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2406 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 634 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)
Дані уточнюються.
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