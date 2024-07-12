Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, - розвідка Британії
Середньодобові втрати росіян убитими та пораненими в Україні протягом травня та червня 2024 року зросли до найвищих значень з початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що середньодобові втрати РФ протягом травня та червня сягають - 1262 та 1163. Загалом Росія, ймовірно, втратила понад 70 тис. військовослужбовців за останні два місяці.
У розвідці припускають, що причиною зростання втрат стали активні бойові у Харківській області. В той час росіяни намагалися зберігти попередні темпи наступальних операцій уздовж решти фронту.
"Коефіцієнт втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські позиції масою", - вважають у розвідці.
- Протягом минулої доби українські військові ліквідували та знешкодили щонайменше 1030 російських окупантів. Також ворог втратив 48 артилерійських систем і 9 танків.
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