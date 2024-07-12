Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що середньодобові втрати РФ протягом травня та червня сягають - 1262 та 1163. Загалом Росія, ймовірно, втратила понад 70 тис. військовослужбовців за останні два місяці.

У розвідці припускають, що причиною зростання втрат стали активні бойові у Харківській області. В той час росіяни намагалися зберігти попередні темпи наступальних операцій уздовж решти фронту.

"﻿﻿Коефіцієнт втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські позиції масою", - вважають у розвідці.