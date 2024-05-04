Росія за тиждень здійснила понад 380 обстрілів України, - Зеленський

Про це він написав у Telegram.

"Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так - кожен тиждень цієї війни", - написав президент.

За його словами, щоденний російський терор можна зупинити. У партнерів є всі необхідні системи, вся необхідна зброя, щоб Україна змогла захистити свою територію.

Крім цього, Зеленський подякував усім лідерам і державам, які "розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей – це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений російський терор".