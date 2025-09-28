Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росія задіяла вже 14-ту площадку для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса

Росія задіяла вже 14-ту площадку для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса

Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
18:16
Війна з Росією Український Крим під російською окупацією

Російська окупаційна армія під час масованого повітряного удару по Україні вніч на 28 вересня 2025 року використала наразі 14 за рахунком площадку, з якої запускалися БПЛА

Зміст

Про це повідомляє український OSINT-проєкт "Око Гора" та військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Судячи з даних Генштабу, у росіян з'явився ще один пусковий майданчик "шахедів" у Криму (Кача). Разом - 14 точок", - пише "Око Гора".

"Вперше зафіксовано пуски дронів з аеродрому "Кача" на західному узбережжі Криму. Час підльоту "шахедів" від моменту старту складав близько 40 хвилин", - зазначає своєю чергою Цаплієнко.

Загалом, як стверджує "Око Гора", сумарно РФ для пусків БПЛА по Україні використовує такі місця:

аеродром Шаталове;
аеродром Сеща;
полігон Навля;
полігон Асовиця;
полігон Орел;
аеродром Халіно;
аеродром Міллерове;
аеродром Донецьк;
аеродром Єйськ;
аеродром Приморсько-Ахтарськ;
полігон Чауда;
аеродром Кача;
аеродром Гвардійське;
аеродром Бердянськ.

Найближче до аеродрома "Кача" розташовані такі українські мегаполіси як Миколаїв та Одеса.


Новини
Одеса
Миколаїв
Крим
російська армія
Одещина
Миколаївщина
безпілотник
Військові новини
