Росія задіяла вже 14-ту площадку для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса

Про це повідомляє український OSINT-проєкт "Око Гора" та військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Судячи з даних Генштабу, у росіян з'явився ще один пусковий майданчик "шахедів" у Криму (Кача). Разом - 14 точок", - пише "Око Гора".

"Вперше зафіксовано пуски дронів з аеродрому "Кача" на західному узбережжі Криму. Час підльоту "шахедів" від моменту старту складав близько 40 хвилин", - зазначає своєю чергою Цаплієнко.

Загалом, як стверджує "Око Гора", сумарно РФ для пусків БПЛА по Україні використовує такі місця:

аеродром Шаталове;

аеродром Сеща;

полігон Навля;

полігон Асовиця;

полігон Орел;

аеродром Халіно;

аеродром Міллерове;

аеродром Донецьк;

аеродром Єйськ;

аеродром Приморсько-Ахтарськ;

полігон Чауда;

аеродром Кача;

аеродром Гвардійське;

аеродром Бердянськ.

Найближче до аеродрома "Кача" розташовані такі українські мегаполіси як Миколаїв та Одеса.