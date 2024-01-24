Росія залучила до війни проти України найманців з Малайзії, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики", - зазначають у ЦНС.

За інформацією ЦНС, найманців із Малайзії на тимчасово окупованих територіях Донеччини супроводжує перекладач і колишні вагнерівці. Зараз бойовики перебувають на полігоні.

Також у Центрі нацспротиву зауважили, що у складі збройних сил Росії неодноразово зауважували кубинців, непальців, сербів, білорусів, а також представники інших країн, де формально заборонене найманство.