Росія залучила до війни проти України найманців з Малайзії, - Спротив
РФ продовжує збирати іноземних найманців для війни в України: на тимчасово окупованій території Донецької області помітили малайзійців
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики", - зазначають у ЦНС.
За інформацією ЦНС, найманців із Малайзії на тимчасово окупованих територіях Донеччини супроводжує перекладач і колишні вагнерівці. Зараз бойовики перебувають на полігоні.
Також у Центрі нацспротиву зауважили, що у складі збройних сил Росії неодноразово зауважували кубинців, непальців, сербів, білорусів, а також представники інших країн, де формально заборонене найманство.
- 26 жовтня повідомляли, що Росія залучає до повномасштабного вторгнення проти України найманців з Куби: іноземців відправляють на східну лінію фронту.
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