РФ залучає до війни проти України найманців з Куби, - Нацспротив
За інформацією українського підпілля, Росія залучає до повномасштабного вторгнення проти України найманців з Куби: іноземців відправляють на східну лінію фронту
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що найманців залучають на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.
Окремий загін з них не формували: кубинців розподіляють по існуючих російських загонах, навіть якщо вони не володіють російською мовою.
"Ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їх роль в російській моделі померти першим", - додали у Нацспротиві.
- 5 вересня міністерство закордонних справ Куби заявило про розкриття мережі з торгівлі людьми, учасники якої примушували громадян країни воювати в Україні на стороні Росії.
- Українські хакери передали у розпорядження розвідувальної спільноти InformNapalm докази вербування, підготовки та переміщення в Росію для участі у бойових діях проти України підрозділів кубинських найманців.
- Пізніше кубинська влада арештувала 17 людей, пов'язаних із мережею торговців людьми, які вербували молодих чоловіків воювати в російській армії проти України.
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