РФ залучає до війни проти України найманців з Куби, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що найманців залучають на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.

Окремий загін з них не формували: кубинців розподіляють по існуючих російських загонах, навіть якщо вони не володіють російською мовою.

"Ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їх роль в російській моделі померти першим", - додали у Нацспротиві.