Куба звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для участі у війні проти України

Про це йдеться у заяві МЗС Куби.

"Міністерство внутрішніх справ виявило і веде роботу з нейтралізації та ліквідації мережі торгівлі людьми, що діє з Росії з метою залучення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких, що проживають на Кубі, до лав збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні", - зазначають у кубинському міністерстві.

За словами влади, спроби такого роду були нейтралізовані, а стосовно осіб, причетних до цієї діяльності, порушено кримінальні справи.

У відомстві наголосили, що "вороги Куби поширюють спотворену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж країни та представити її як співучасника цих дій, які ми рішуче засуджуємо".

У заяві МЗС наголошують, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також буде рішуче діяти проти тих, хто бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування для того, щоб громадяни Куби могли підняти зброю проти будь-якої країни".

"Куба має тверду і чітку історичну позицію проти найманства, і вона відіграє активну роль в ООН у відмові від вищезгаданої практики, бувши автором кількох ініціатив, схвалених на цьому форумі", констатують у міністерстві закордонних справ Куби.