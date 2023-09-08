На Кубі заарештували 17 людей, які вербували найманців для війни РФ проти України

Про це пише Reuters.

Зазначається, що влада Куби працює над "нейтралізацією та ліквідацією" мережі, яка, за її словами, діяла як на кубинській землі, так і в Росії.

"За підсумками розслідування заарештували 17 осіб, серед них - внутрішній організатор цієї діяльності", - заявив полковник міністерства внутрішніх справ Куби Сезар Родрігес.

Він зауважив, що лідер угруповання покладався на двох людей, які проживають на острові, щоб вербувати кубинців у російську армію на війну в Україні.

Полковник також наголосив, що затриманим загрожує до 30 років ув'язнення, довічне ув'язнення або смертна кара. Це залежить від тяжкості й типу злочинів, які варіюються від торгівлі людьми, участі в бойових діях в якості найманців.