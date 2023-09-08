На Кубі заарештували 17 людей, які вербували найманців для війни РФ проти України
Кубинська влада арештувала 17 людей, пов'язаних із мережею торговців людьми, які вербували молодих чоловіків воювати в російській армії проти України
Про це пише Reuters.
Зазначається, що влада Куби працює над "нейтралізацією та ліквідацією" мережі, яка, за її словами, діяла як на кубинській землі, так і в Росії.
"За підсумками розслідування заарештували 17 осіб, серед них - внутрішній організатор цієї діяльності", - заявив полковник міністерства внутрішніх справ Куби Сезар Родрігес.
Він зауважив, що лідер угруповання покладався на двох людей, які проживають на острові, щоб вербувати кубинців у російську армію на війну в Україні.
Полковник також наголосив, що затриманим загрожує до 30 років ув'язнення, довічне ув'язнення або смертна кара. Це залежить від тяжкості й типу злочинів, які варіюються від торгівлі людьми, участі в бойових діях в якості найманців.
- 5 вересня міністерство закордонних справ Куби заявило про розкриття мережі з торгівлі людьми, учасники якої примушували громадян країни воювати в Україні на стороні Росії.
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