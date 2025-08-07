Росія запустила безпілотники по Україні: ситуація ввечері 7 серпня
У четвер ввечері, 7 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:03 загрозу застосування ворожих ударних дронів оголосили для півночі Харківщини.
О 20:42 БПЛА зафіксували на Сумщині курсом на Полтавщину.
Станом на 20:59 безпілотники рухались:
- нова група з Брянської області Росії на північ Сумщини та Чернігівщини;
- на півночі Полтавщини курсом на Миргород.
Станом на 21:18 дрони фіксували:
- На півночі Сумщини курсом на Чернігівщину;
- На півночі Чернігівщини курсом на південний захід;
- На півдні Полтавщини курсом на Кременчук.
О 22:10 БПЛА прямували:
- У центрі Сумщини курсом на південь.
- На сході Чернігівщини курсом на південь.
- На півночі Полтавщини курсом на південь.
О 22:33 ПС повідомили про нові групи "шахедів" з Брянської та Курської областей Росії на північ Сумщини.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.73
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.7
- Актуальне
- Важливе