Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 16 серпня
У пʼятницю ввечері, 15 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 22:26 група "шахедів" прямувала з Дніпровщини на північ Донеччини.
О 23:32 ворожі безпілотники рухались з Брянської області Росії на північ Чернігівщини.
О 23:43 ПС повідомили про ударні дрони з Луганщини на північ Донеччини.
О 00:19 БПЛА зафіксували курсом з Курської і Білгородської областей РФ на північ та південь Сумщини, північ Харківщини.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе