РФ атакувала дронами Україну: у Харкові є поранені, на Дніпровщині руйнування
У суботу вдень, 9 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. В Харкові ворожий дрон влучив у меблевий магазин, 6 людей поранено
Влучання у Харкові
О 16:33 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона у меблевий магазин в Київському районі міста.
Станом на 16:35 відомо про 6 постраждалих.
Атака на Дніпровщину
Цієї ночі росіяни атакували Синельниківський район за допомогою БПЛА. У райцентрі сталося декілька займань, там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві. Понівечені 2 приватні будинки.
Дісталося також Васильківській та Межівській громадам - там потрощені адмінбудівля та оселя місцевих.
Гучно також було на Нікопольщині. Туди ворог скерував fpv-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.
Повсюди минулося без постраждалих.
Рух безпілотників
О 14:34 групу ворожих ударних дронів зафіксували курсом з Брянської області Росії на північ Чернігівщини.
Станом на 15:09 безпілотники прямували:
- з північного сходу Чернігівщини на Сумщину;
- у центрі Чернігівщини курсом на захід.
О 17:29 ворожі дрони рухались з Білгородської області РФ у напрямку Сумщини.
Вже о 22:53 група ворожих ударних БПЛА з Брянської області РФ рухалася на північ Чернігівщини, а пізніше велика група "шахедів" на півночі Чернігівщини та Сумщини фіксувалася курсом на південь.
Близько 01:00 нова група ворожих ударних БПЛА з Бєлгородської області РФ рухалася на північ Харківщини.
А о 06:50 БПЛА з Полтавщини рухалися на Кіровоградщину.
