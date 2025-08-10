РФ атакувала дронами Україну: у Харкові є поранені, на Дніпровщині руйнування

Влучання у Харкові

О 16:33 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона у меблевий магазин в Київському районі міста.

Станом на 16:35 відомо про 6 постраждалих.

Атака на Дніпровщину

Цієї ночі росіяни атакували Синельниківський район за допомогою БПЛА. У райцентрі сталося декілька займань, там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві. Понівечені 2 приватні будинки.

Дісталося також Васильківській та Межівській громадам - там потрощені адмінбудівля та оселя місцевих.

Гучно також було на Нікопольщині. Туди ворог скерував fpv-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.

Повсюди минулося без постраждалих.

Рух безпілотників

О 14:34 групу ворожих ударних дронів зафіксували курсом з Брянської області Росії на північ Чернігівщини.

Станом на 15:09 безпілотники прямували:

з північного сходу Чернігівщини на Сумщину;

у центрі Чернігівщини курсом на захід.

О 17:29 ворожі дрони рухались з Білгородської області РФ у напрямку Сумщини.

Вже о 22:53 група ворожих ударних БПЛА з Брянської області РФ рухалася на північ Чернігівщини, а пізніше велика група "шахедів" на півночі Чернігівщини та Сумщини фіксувалася курсом на південь.

Близько 01:00 нова група ворожих ударних БПЛА з Бєлгородської області РФ рухалася на північ Харківщини.

А о 06:50 БПЛА з Полтавщини рухалися на Кіровоградщину.