Росія запустила "шахеди" з півночі. На околицях Києва працювала ППО. Ситуація у ніч на 13 січня

Про пуск "шахедів" з північного напрямку Повітряні сили повідомили о 21:18.

Далі, за вектором руху, ударні БПЛА рухались через Сумську, Чернігівську та Київську область західним курсом.

О 23:22 стало відомо, що БПЛА фіксують у північній частини Київщини, він змінив курс в напрямку Ірпеня - передмістя Києва.

Київська ОВА повідомила про роботу ППО. В районі 23:40 мер Києва Віталій Кличко заявив про вибухи на околицях столиці й підтвердив роботу ППО.

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