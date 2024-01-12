Росія запустила "шахеди" з півночі. На околицях Києва працювала ППО. Ситуація у ніч на 13 січня
Ввечері п'ятниці, 12 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" з північного напрямку Повітряні сили повідомили о 21:18.
Далі, за вектором руху, ударні БПЛА рухались через Сумську, Чернігівську та Київську область західним курсом.
О 23:22 стало відомо, що БПЛА фіксують у північній частини Київщини, він змінив курс в напрямку Ірпеня - передмістя Києва.
Київська ОВА повідомила про роботу ППО. В районі 23:40 мер Києва Віталій Кличко заявив про вибухи на околицях столиці й підтвердив роботу ППО.
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