Росія запустила ударні БПЛА по території України: ситуація ввечері 16 вересня
Увечері 16 вересня російська окупаційна армія запустила по території України групи ударних безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 20:16 стало відомо про перші безпілотники, що рухалися з Сумської області у бік Харківщини.
Уже пізніше військові попередили, що ворожі БПЛА тримають курс на Чернігівщину.
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