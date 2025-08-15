Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 15 серпня
У четвер ввечері, 14 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:33 про загрозу застосування ударних безпілотників попередили Сумську область.
О 20:36 повідомили Чернігівську та Київську області про небезпеку застосування ворожих дронів.
ПС о 20:48 поінформували, що загроза застосування ворожих БПЛА зберігається для Сумської, Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини.
О 21:07 загроза застосування ударних безпілотників поширилась на Дніпропетровську область, зокрема на Синельниківський район.
Згодом про небезпеку застосування ударних дронів повідомили Сумську та Полтавську області.
Станом на 21:41 безпілотники рухались:
- На північному сході Чернігівщини (межа із Сумщиною), курс західний.
- Нові групи на сході Сумщини, курс західний та південний.
Станом на 22:18 БПЛА зафіксували:
- На північному сході Чернігівщини, рухаються у напрямку Прилук та у напрямку Полтавщини (Пирятин).
- На півдні Сумщини, курс західний та південно-західний.
- На північному заході Харківщини, курс західний.
- На межі Донецької та Дніпропетровської областей, курс західний.
Станом на 23:49 дрони прямували:
- На Полтавщині в районі Пирятину, курс західний та південно-західний.
- Групи на південному сході Дніпровщини, курсом на північ та у напрямку Павлограду.
- Декілька груп на півдні Донеччини, курс північний.
О 01:02 зафіксовано нові групи ворожих ударних БПЛА на сході та південному сході Сумщини, які рухалися на південь.
О 01:32 оголошено відбій ракетної небезпеки по областях, однак на Сумщині залишалася загроза ударних БПЛА.
О 02:05 Харківська область отримала попередження про можливе застосування балістичного озброєння.
О 02:26 у Запорізькій області зафіксовано активність ворожих БПЛА, для їх знищення залучено відповідні сили.
О 03:09 знято загрозу для Харківської області.
О 03:14 повідомлено про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових регіонах.
О 03:21 зафіксовано загрозу використання ворожих БПЛА на Сумщині.
О 05:02 знято загрозу для Сумської області.
- Російська окупаційна армія 13 серпня атакувала дронами швидку й автівки цивільних на Херсонщині та Донеччині, внаслідок чого загинула людина.
