Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 15 серпня
Оновлено

Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 15 серпня

Марія Музиченко
15 серпня, 2025 п'ятниця
00:04
Війна з Росією БПЛА

У четвер ввечері, 14 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 19:33 про загрозу застосування ударних безпілотників попередили Сумську область.

О 20:36 повідомили Чернігівську та Київську області про небезпеку застосування ворожих дронів.

ПС о 20:48 поінформували, що загроза застосування ворожих БПЛА зберігається для Сумської, Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини.

О 21:07 загроза застосування ударних безпілотників поширилась на Дніпропетровську область, зокрема на Синельниківський район.

Згодом про небезпеку застосування ударних дронів повідомили Сумську та Полтавську області.

Станом на 21:41 безпілотники рухались:

  • На північному сході Чернігівщини (межа із Сумщиною), курс західний.
  • Нові групи на сході Сумщини, курс західний та південний.

Станом на 22:18 БПЛА зафіксували:

  • На північному сході Чернігівщини, рухаються у напрямку Прилук та у напрямку Полтавщини (Пирятин).
  • На півдні Сумщини, курс західний та південно-західний.
  • На північному заході Харківщини, курс західний.
  • На межі Донецької та Дніпропетровської областей, курс західний.

Станом на 23:49 дрони прямували:

  • На Полтавщині в районі Пирятину, курс західний та південно-західний.
  • Групи на південному сході Дніпровщини, курсом на північ та у напрямку Павлограду.
  • Декілька груп на півдні Донеччини, курс північний.

О 01:02 зафіксовано нові групи ворожих ударних БПЛА на сході та південному сході Сумщини, які рухалися на південь.

О 01:32 оголошено відбій ракетної небезпеки по областях, однак на Сумщині залишалася загроза ударних БПЛА.

О 02:05 Харківська область отримала попередження про можливе застосування балістичного озброєння.

О 02:26 у Запорізькій області зафіксовано активність ворожих БПЛА, для їх знищення залучено відповідні сили.

О 03:09 знято загрозу для Харківської області.

О 03:14 повідомлено про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових регіонах.

О 03:21 зафіксовано загрозу використання ворожих БПЛА на Сумщині.

О 05:02 знято загрозу для Сумської області.

  • Російська окупаційна армія 13 серпня атакувала дронами швидку й автівки цивільних на Херсонщині та Донеччині, внаслідок чого загинула людина.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
