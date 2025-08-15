Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 15 серпня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 19:33 про загрозу застосування ударних безпілотників попередили Сумську область.

О 20:36 повідомили Чернігівську та Київську області про небезпеку застосування ворожих дронів.

ПС о 20:48 поінформували, що загроза застосування ворожих БПЛА зберігається для Сумської, Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини.

О 21:07 загроза застосування ударних безпілотників поширилась на Дніпропетровську область, зокрема на Синельниківський район.

Згодом про небезпеку застосування ударних дронів повідомили Сумську та Полтавську області.

Станом на 21:41 безпілотники рухались:

На північному сході Чернігівщини (межа із Сумщиною), курс західний.

Нові групи на сході Сумщини, курс західний та південний.

Станом на 22:18 БПЛА зафіксували:

На північному сході Чернігівщини, рухаються у напрямку Прилук та у напрямку Полтавщини (Пирятин).

На півдні Сумщини, курс західний та південно-західний.

На північному заході Харківщини, курс західний.

На межі Донецької та Дніпропетровської областей, курс західний.

Станом на 23:49 дрони прямували:

На Полтавщині в районі Пирятину, курс західний та південно-західний.

Групи на південному сході Дніпровщини, курсом на північ та у напрямку Павлограду.

Декілька груп на півдні Донеччини, курс північний.

О 01:02 зафіксовано нові групи ворожих ударних БПЛА на сході та південному сході Сумщини, які рухалися на південь.

О 01:32 оголошено відбій ракетної небезпеки по областях, однак на Сумщині залишалася загроза ударних БПЛА.

О 02:05 Харківська область отримала попередження про можливе застосування балістичного озброєння.

О 02:26 у Запорізькій області зафіксовано активність ворожих БПЛА, для їх знищення залучено відповідні сили.

О 03:09 знято загрозу для Харківської області.

О 03:14 повідомлено про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових регіонах.

О 03:21 зафіксовано загрозу використання ворожих БПЛА на Сумщині.

О 05:02 знято загрозу для Сумської області.