Сили ППО уночі ліквідували 63 ворожі "шахеди": ворог атакував прифронтові регіони

Про це інформують Повітряні сили.

Зазначено, що з 19:30 14 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської областей. Крім того, для атаки ворог застосував 97 "шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів, які запускали з російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово.

Під ворожим ударом опинилися прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини. Ракетами ворог атакував Харківщину та Чернігівщину.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, ППО збила або подавила 63 ворожі БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.