Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
У вівторок ввечері, 4 листопада, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:11 БПЛА зафіксували на півночі Сумщини в напрямку обласного центру.
Станом на 20:09 дрони рухались на Харківщині:
- На заході в напрямку н.п. Слобожанське.
- На сході в напрямку н.п. Краснопалівка.
- В центрі на н.п. Малинівка.
- На півдні в напрямку н.п. Лиманівка.
Згодом безпілотники прямували на сході Дніпровщини, в напрямку н.п. Васильківка та Павлоград.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.25
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе