Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 4 вересня
У четвер ввечері, 4 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:23 Сумську область, зокрема Шостінський та Конотопський райони, а також Харківську область, Богодухівський район попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
О 20:30 небезпека поширилась на Роменський район Сумщини та Харківський район Харківської області.
Згодом БПЛА зафіксували на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину.
О 20:46 ПС повідомили Чернігівську область, зокрема Корюківський район про загрозу застосування ударних безпілотників.
О 20:59 БПЛА помітили на Чернігівщині курс південно-західний.
О 21:08 дрон з Харківщини рухався курсом на Полтавщину.
ПС о 21:13 попередили Харківську область, зокрема Ізюмський район та Донецьку область про загрозу застосування ворожих безпілотників.
Новина доповнюватиметься...
