Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 5 вересня: напрямки руху
У пʼятницю ввечері, 5 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території Україні
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 22:37 загрозу застосування ворожих дронів оголосили для Чернігівської області (Чернігівський район), Київської області (Вишгородський район), та Сумської області (Сумський, Конотопський райони).
О 22:58 безпілотники рухалися в напрямку Києва з північного напрямку.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.95Продаж 48.59
- Актуальне
- Важливе