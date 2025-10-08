Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 8 жовтня: куди прямують
У середу ввечері, 8 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 18:30 дрони фіксували на Чернігівщині курсом на захід. Також ПС попередили про БПЛА в районі Сум.
О 18:37 ворожі безпілотники рухались на сході Дніпровщини курсом на захід.
О 19:00 ворожий дрон помітили в північній частині Полтавщини курсом на південь.
Повітряні сили о 19:09 поінформували про БПЛА на півдні Сумщини курсом на захід.
О 19:21 ударний безпілотник прямував в північній частині Черкащини курсом на південь.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.16 Купівля 41.16Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе