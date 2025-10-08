Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 8 жовтня: куди прямують

Про це повідомляють Повітряні сили.

Станом на 18:30 дрони фіксували на Чернігівщині курсом на захід. Також ПС попередили про БПЛА в районі Сум.

О 18:37 ворожі безпілотники рухались на сході Дніпровщини курсом на захід.

О 19:00 ворожий дрон помітили в північній частині Полтавщини курсом на південь.

Повітряні сили о 19:09 поінформували про БПЛА на півдні Сумщини курсом на захід.

О 19:21 ударний безпілотник прямував в північній частині Черкащини курсом на південь.

Новина доповнюватиметься...