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Війна з Росією: хроніка
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Росія запустить серійне виробництво нових авіабомб для атак на Україну, – ISW

11 березня, 2024 понедiлок
07:44
Війна з Росією авіабомба "Дрель"

Росіяни можуть намагатися запустити серійне виробництво удосконалених керованих авіаційних бомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту в Україні

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Таврійського угруповання ЗСУ, капітан Дмитро Лиховій 10 березня повідомив, що російські війська завдали удару по Мирнограду на Донеччині трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (УМПБ) Д-30СН.

За його словами, вдосконалені керовані планерні бомби УМПБ Д-30СН по суті перетворюють некеровані гравітаційні бомби ФАБ радянських часів на керовані планерні бомби.

У звіті ISW нагадують, що російські війська використовували некеровані планерні бомби ще у січні 2024 року.

Крім того, нещодавно російські військові блогери стверджували, що їхні війська у невизначених районах України почали завдавати ударів некерованими планерними бомбами ФАБ УМПБ на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції.

Керовані планерні бомби УМПБ мають систему наведення, яка включає завадостійкий приймач сигналів ГЛОНАСС/GPS "Комета" і складні крила, подібні до крилатої ракети Х-101.

Блогери зазначали, що російські війська можуть запускати керовані плаваючі бомби УМПБ з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню РСЗВ "Торнадо-С" і "Смерч". Наразі російська авіація запускає УМПБ без реактивних двигунів, але в майбутньому агресор планує використовувати такі бомби з реактивними двигунами.

"Російські військові блогери стверджували, що керовані планерні бомби з реактивним двигуном і паливним баком, дозволять російській авіації скидати керовані планерні бомби з меншої висоти "подібно до крилатих ракет класу "повітря-поверхня"" та збільшать максимальну дальність ураження до 80-90 кілометрів", - наголошують експерти.

Зазначається, що збільшена дальність польоту керованих планерних бомб УМПБ, дозволить російській авіації збільшити глибину ударів по українських позиціях без ризику виявлення або знищення літаків Повітряними силами ЗСУ.

"Таким чином, припускають фахівці, російська оборонно-промислова база намагається масово виробляти керовані планерні бомби УМПБ. Російські війська, ймовірно, намагатимуться запустити серійне виробництво керованих планерних бомб УМПБ та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту", - зазначають у звіті ISW.

  • В ніч на 10 березня російська армія вдарила трьома ракетами по Мирнограду Донецької області, в результаті чого 12 людей поранені. Також РФ обстріляла Добропілля "шахедами", внаслідок чого з-під завалів будинку дістали тіла двох людей. Цієї ж ночі під час артобстрілу Часового Яру загинув літній чоловік.
Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
окупанти
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