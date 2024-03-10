Вночі РФ вдарила трьома ракетами по Мирнограду: 10 людей поранені

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на в.о. Мирноградської МВА Юрія Третяка.

"Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення", - зазначив голова МВА.

Він сказав, що через ракетний удар була відключена котельня, внаслідок чого без опалення залишились 2088 абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подачу тепла.

"Поранення отримали десять осіб цивільного населення — це мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська. Іншим надали медичну допомогу, лікуватись будуть амбулаторно", — розказав він.

За його словами, пошкоджень також зазнала теплотраса та колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що армія РФ вдарила по Мирнограду трьома ракетами "С-300", серед поранених людей є підліток. Також пошкоджені 27 автівок.

Фото: https://t.me/VadimFilashkin_donoda