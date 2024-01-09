Росія завдала ракетних ударів по Харківщині

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів, попередньо - із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!" – написав він о 23:36.

Повітряну тривогу в Харківській області ввечері 9 січня оголосили о 22:59. Відбій повітряної тривоги пролунав о 23:42.