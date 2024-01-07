Окупанти ввечері запустили "шахеди" та завдали ракетних ударів по Харкову

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що о 21:29 російські дрони рухалися з Херсонщини у напрямку Миколаївської області. Пізніше вони змінили курс на Одещину.

Крім цього, окупанти запустили ще одну групу БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Вони рухалися у бік Білгород-Дністровського району.

Натомість Сили оборони півдня повідомили, що в Одеській області працюють українські сили ППО. У Повітряних силах закликали перебувати в укриттях.

Вибухи у Харкові та області

Близько 10 вечора очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов повідомили, що росіяни завдають ракетних ударів по Харкову.

За словами Синєгубова, попередньо, РФ атакувала місто ракетами С-300.

"Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину - без постраждалих", - додав він.

Пізніше Терехов додав, що ракета вдарила поряд з житловими будинками в одному з районів міста. Він додав, що попередньо, без руйнувань та постраждалих.

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