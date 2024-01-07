Росія вдарила ракетою та "шахедами" по місту Кролевець на Сумщині

Про це інформує Сумська ОВА.

"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БПЛА типу "Шахед". Попередньо, пошкоджено 23 приватних будинки", - йдеться у повідомленні.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється.