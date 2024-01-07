Росія вдарила ракетою та "шахедами" по місту Кролевець на Сумщині
У неділю, 7 січня 2023 року, РФ завдала ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Сумської області, звідки по прямій понад 40 км до кордону
Про це інформує Сумська ОВА.
"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БПЛА типу "Шахед". Попередньо, пошкоджено 23 приватних будинки", - йдеться у повідомленні.
Читайте і дивіться також: Про мобілізацію, стратегію перемоги та уряд національного порятунку, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Станом на кінець 2023 року з прикордоння Сумщини, що потерпає від постійних російських обстрілів та ДРГ, евакуювали 3726 людей і близько 700 дітей, які жили у 19 населених пунктах. Процес евакуації продовжується.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.85Продаж 43
- Актуальне
- Важливе