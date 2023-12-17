Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише МВС.

"Одну з останніх груп викрили в Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога.