Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Росія активізувала диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише МВС.
"Одну з останніх груп викрили в Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсантів було вибито за лінію державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Для того, щоб ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога.
- Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що за останні два тижні російські диверсійно-розвідувальні групи 7 разів намагалися проникнути в Україну.
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